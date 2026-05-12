Каунас с осени примет первых детей военных немецкой бригады, развернутой в Литве

Литовский город Каунас с осени 2027 года ожидает первые семьи немецких военнослужащих из бригады, которую разворачивают в Литве.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По планам, первые дети из семей военнослужащих немецкой бригады в Литве начнут обучение в предусмотренной для них школе уже с осени 2026 года учебного года.

"Каунас готовится обеспечивать образовательные потребности немецких детей и создает всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы немецкие военные, размещенные в нашей стране и заботятся о нашей безопасности, чувствовали себя как дома", – отметила руководитель городского департамента образования Она Гуцевичене.

В рамках приготовлений, среди прочего, ищут преподавателей с хорошим уровнем владения немецким, есть уже 13 кандидатов.

В первую очередь обустраивают все необходимое для дошкольных групп, эта работа должна завершиться даже к лету.

Напомним, немецкая механизированная бригада начала дежурство в Литве с мая 2025 года. Начальный состав немецкой бригады прибыл еще за год до того – в апреле 2024 года.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады – в том числе относительно проживания их семей и доступа к образованию для детей.