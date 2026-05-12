МИД: нет доказательств того, что найденный в Греции дрон принадлежит украинским операторам

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил об отсутствии доказательств того, что обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции беспилотный катер связан с украинскими операторами.

Об этом Тихий заявил в комментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, у украинской стороны на данный момент нет никакой информации о найденном в Греции дроне.

"Нет никаких свидетельств его принадлежности украинским операторам морских дронов", – подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина открыта к сотрудничеству с греческой стороной для выяснения обстоятельств инцидента, если с их стороны поступят соответствующие запросы.

Сообщалось, что власти Греции активизировали расследование того, как дрон со взрывчаткой оказался в водах у западного побережья страны.

В оборонно-технологической компании украинского происхождения Uforce в комментарии "УП" уточнили, что речь не идет о дроне Magura, о чем ранее писали СМИ.

СМИ сообщали, что якобы в водах к югу от острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский дрон Magura V3.