Испания продвигает более жесткие правила для ИИ и алгоритмов соцсетей

Министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес заявил, что страна продолжит внедрение новых правил, призванных повысить безопасность социальных сетей и регуляцию искусственного интеллекта.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, передает "Европейская правда".

Лопес заявил, что "влиятельные силы" лоббируют против предложенного регулирования, которое ограничит использование высокорисковых систем искусственного интеллекта или заставит компании раскрывать информацию о том, как работают их алгоритмы в социальных сетях.

"Прибыль четырех технологических компаний не может достигаться за счет прав миллионов людей", – заявил испанский министр.

Он отметил, что Испания стремится к общему европейскому подходу, поскольку правила легче соблюдать в ЕС с более 400 млн граждан, чем в каждой стране в отдельности.

Он связал эту инициативу с растущим беспокойством по поводу кибербуллинга, сексуальных домогательств и созданных искусственным интеллектом сексуальных фейков, направленных против детей, особенно девочек, описав влияние на несовершеннолетних как пандемию психического здоровья.

Испания позиционирует себя как одного из самых активных европейских сторонников того, что Лопес назвал "надежным ИИ" – модели, которая, по его словам, должна защищать приватность, демократию, несовершеннолетних и общественную безопасность, а не ставить на первое место скорость или прибыль.

На вопрос, должны ли органы власти иметь возможность идентифицировать людей, которые используют псевдонимы в Интернете, если они совершают преступления, Лопес ответил, что анонимность не должна защищать их от ответственности.

"То, что не является законным в реальном мире, не может быть законным в виртуальном мире. Точка", – добавил он.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС по ограничениям соцсетей для детей.

Стоит отметить, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над нормативно-правовыми актами, которые призваны ограничить бизнес-модели социальных сетей с целью защиты детей и молодежи.