Глава МИД Венгрии осудила атаку РФ, при которой "Шахеды" долетели до Карпат

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в среду осудила массированную атаку РФ против Украины, в ходе которой беспилотники залетели даже в Закарпатскую область.

13 мая Анита Орбан опубликовала видеозаявление, в котором осудила российскую атаку против Украины, во время которой часть БПЛА залетела в Закарпатье.

Она отметила, что известно о попадании БПЛА в объекты энергетической и транспортной инфраструктуры возле Свалявы и в Ужгороде.

"Мы глубоко осуждаем атаку и надеемся, что пострадавших не будет", – заявила министр, добавив, что ситуацию обсудят на заседании венгерского правительства.

Напомним, новое венгерское правительство принесло присягу накануне, 12 мая, что ознаменовало окончательное завершение "эпохи Виктора Орбана".

В Молдове подтвердили нарушение своего воздушного пространства российским БПЛА, который залетел с севера в районе украинского Могилева-Подольского и летит южным курсом.

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки России на Украину.