НАТО завершил учения Steadfast Deterrence 2026

Североатлантический альянс завершил учения Steadfast Deterrence 2026, которые длились около полутора недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

В учениях Steadfast Deterrence 2026, которые длились с 5 мая, принимали участие Штаб Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Штаб командования объединенными операциями и другие, расположенные в разных местах в Европе, в том числе американское Европейское командование.

Отмечается, что это первые учения, в которых были задействованы все штабы объединенного командования НАТО, включая новейший в Норфолке.

В рамках учений были опробованы интегрированные планы НАТО с акцентом на Арктику и крайний север.

Учения включали фиктивный, но географически реалистичный сценарий для симуляции кризисной ситуации в регионе и активизации в этих условиях оборонного плана.

"Стратегическая среда, в которой нам выпало служить и где наблюдается сотрудничество между потенциальными соперниками по всему земному шару, – сложна и опасна, и напоминает нам, что мир в современном мире требует силы", – отметил главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич.

Участие приняли все 32 страны-члена НАТО. Это уже третьи учения Steadfast Deterrence.

