У Франції почався апеляційний розгляд "лівійської" справи експрезидента Саркозі

У Франції почався апеляційний розгляд так званої "лівійської" справи експрезидента Ніколя Саркозі, у якій його початково засудили до 5 років в’язниці і велетенського штрафу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Франції почався апеляційний розгляд так званої "лівійської" справи Саркозі, щодо фінансування його кампанії лівійським диктатором Муаммаром Кадаффі. Окрім самого Саркозі, йдеться також про дев’ятьох інших фігурантів.

Для Саркозі прокурори вимагають посилити вирок з 5 до 7 років позбавлення волі, та визнати його винним не лише в участі у злочинній групі, а й корупції та нелегальному фінансуванні кампанії. Крім того, вимагають штрафу у розмірі 300 тисяч євро (у першому вироку – 100 тисяч) та 5-річної заборони обіймати виборні посади.

Вирок за підсумками апеляційного розгляду очікується 30 листопада.

Нагадаємо, у зв’язку з вироком у першій інстанції Саркозі з кінця жовтня 2025 року близько двох трижнів провів у паризькій в'язниці "Ля Санте".

10 листопада суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

