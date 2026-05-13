Во Франции началось апелляционное рассмотрение "ливийского" дела экс-президента Саркози

Во Франции началось апелляционное рассмотрение так называемого "ливийского" дела экс-президента Николя Саркози, по которому он был первоначально приговорен к 5 годам тюрьмы и огромному штрафу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во Франции началось апелляционное рассмотрение так называемого "ливийского" дела Саркози, касающегося финансирования его кампании ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Помимо самого Саркози, речь идет также о девяти других фигурантах.

Для Саркози прокуроры требуют ужесточить приговор с 5 до 7 лет лишения свободы и признать его виновным не только в участии в преступной группе, но и в коррупции и нелегальном финансировании кампании. Кроме того, требуют штрафа в размере 300 тысяч евро (в первом приговоре – 100 тысяч) и 5-летнего запрета на занятие выборных должностей.

Приговор по итогам апелляционного разбирательства ожидается 30 ноября.

Напомним, в связи с приговором в первой инстанции Саркози с конца октября 2025 года около двух недель провел в парижской тюрьме "Ля Санте".

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

