Парламент Эстонии одобрил требование к призывникам о владении эстонским языком

13 мая парламент Эстонии принял закон, согласно которому с начала 2027 года все призывники, поступающие на срочную службу, должны владеть эстонским языком как минимум на уровне B1.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Закон был инициирован комиссией по вопросам государственной обороны. Он предусматривает, что если призывник не получил образование на эстонском языке или его уровень владения языком невозможно установить на основании баз данных, ему придется сдать языковой экзамен на уровень B1.

Если призывник не сдаст экзамен, он должен в течение года пройти языковые курсы, организованные Фондом интеграции, а затем повторно сдать экзамен.

Прохождение первичного языкового обучения оплачивает государство. Также предусмотрена компенсация за участие в языковых курсах и квалификационном экзамене.

Общие расходы на проведение экзаменов и курсов – по оценкам, 400 000 евро в год – будут покрываться из государственного бюджета.

Также закон предусматривает, что если призывник неоднократно и без уважительной причины не появляется на языковое обучение или экзамен, Департамент оборонных ресурсов может применить к нему меры административного принуждения.

