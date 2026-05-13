В Латвии начинают искать голоса для вотума недоверия правительству

В Латвии уже две оппозиционные партии заявили о готовности присоединиться к инициативе о вотуме недоверия правительству Эвики Силиня после того, как "Прогрессивные" вышли из коалиции и призвали к отставке премьера.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Оппозиционная правоцентристская "Объединенный список" заявила о намерении инициировать отставку правительства Эвики Силиня на фоне распада коалиции.

Вслед за ними оппозиционный "Национальный альянс" также заявил, что присоединится к предложению.

Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Силиня и призвала её к отставке, а также предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

"Прогрессивные" не могли самостоятельно инициировать вотум недоверия премьеру, поскольку для этого необходимо минимум 10 голосов, тогда как у них – 9 мандатов.

Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за последних случаев с "заблудшими" украинскими дронами в Латвии, под давлением которой он ушел в отставку.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

