Президент Латвии обратился к партиям на фоне распада коалиции: "нельзя допустить нестабильности"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на фоне распада коалиции подчеркнул, что страна "не может позволить себе нестабильности", и призвал партии до пятницы подготовить конструктивные предложения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал вечером 13 мая в своем Facebook.

Ринкевичс отметил, что до парламентских выборов остается 5 месяцев, однако геополитическая и безопасностная ситуация в Европе такова, что для Латвии очень важно усиливать свою обороноспособность, а для этого нужно "решительное" правительство, которое будет иметь поддержку Сейма.

"Латвия не может позволить себе политической неопределенности и нестабильности. Поэтому во время встречи с представленными в Сейме фракциями в пятницу я хотел бы услышать конкретные предложения и идеи относительно того, как двигаться дальше: что нужно сделать до выборов в Сейм, а также – какой должна быть модель работы правительства и приоритеты", – заявил он

Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Силиня и призвала его к отставке, а также предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

Несколько оппозиционных партий уже заявили о готовности инициировать вотум недоверия.

Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за последних случаев с "заблудившимися" украинскими дронами в Латвии, под давлением которой он ушел в отставку.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

Подробно об обстоятельствах, из-за которых латвийское правительство оказалось на грани распада – в видеоблоге "ЕвроПравды".