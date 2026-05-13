Мадьяр напомнил, что у президента есть время до конца мая, чтобы добровольно уйти с должности

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство дает время президенту Тамашу Шуйоку до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его устранение через поправки в основной закон.

Об этом сообщает 444, пишет "Европейская правда".

Мадьяра после первого заседания правительства спросили, какой план действий в отношении должностных лиц "эпохи Орбана" – в частности, президента Тамаша Шуйока – если они не уйдут добровольно до установленного дедлайна 31 мая.

Премьер ответил, что будет ждать этой даты перед дальнейшими шагами.

"Я убежден, что верховенство права и уважение к должности президента Республики будет соблюдено, и Тамаш Шуйок уйдет с должности", – сказал Петер Мадьяр.

Он продолжил, что в противном случае президента и других должностных лиц "эпохи Орбана" можно будет устранить через изменения в основной закон.

"Будет конституционный, правовой способ решить проблему", – добавил он.

Мадьяр также рассказал, что видит первоочередными конституционными поправками изменения по ограничению разрешенных сроков премьерства двумя, а также отмену Офиса защиты суверенитета.

Петер Мадьяр еще перед выборами заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, избранного на должность депутатами Орбана (в Венгрии президента избирают в парламенте).

13 мая президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье, а глава МИД Венгрии в новом правительстве вызвала из-за этого российского посла – что стало первым таким случаем за время полномасштабной войны.

В 2025 году Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского ракетного обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.