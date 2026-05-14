Большинство эстонцев поддержали бы переизбрание действующего президента на второй срок

Согласно последнему опросу, действующий президент Алар Карис пользуется значительно большей поддержкой жителей Эстонии, чем предыдущий глава государства Керсти Кальюлайд.

Это выяснилось из опроса, проведенного социологической службой Norstat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Если бы выбор стоял только между двумя кандидатами, 70% опрошенных поддержали бы Кариса, тогда как за Кальюлайд готовы проголосовать лишь 15%. Еще 15% респондентов не смогли ответить.

Интерес к сравнению двух политиков возник после того, как премьер-министр Кристен Михал заявил, что Кальюлайд, отправленная в отставку с поста председателя Эстонского олимпийского комитета, могла бы стать кандидатом на предстоящих президентских выборах осенью 2026 года.

Респондентов также попросили выбрать наиболее подходящего президента из списка возможных кандидатов, имена которых ранее появлялись в СМИ. В этом рейтинге Карис также оказался лидером с результатом 39,1%.

На втором месте расположился вице-председатель EKRE Март Хельме – 10%, третьей стала евродепутат от Социал-демократической партии Марина Кальюранд с 6,7%. Керсти Кальюлайд в этом общем списке занимает четвертое место с результатом 5,1%. Следом идут депутат Европарламента от партии Isamaa Юри Ратас (3,5%) и канцлер права Юлле Мадизе (3,3%).

Кроме того, 67% участников опроса заявили, что поддерживают второй президентский срок Кариса. Против его переизбрания выступили 24%, еще 9% не определились.

Опрос был проведен с 12 по 13 мая среди 1005 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

Возможные первые три тура президентских выборов в Рийгикогу состоятся 2 и 3 сентября. Если президента не удастся избрать в парламенте, коллегия выборщиков соберется в концертном зале "Эстония" 26 сентября.

Карис еще осенью заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок.

Также в Эстонии недавно внесли предложение о введении прямых выборов президента.