Нидерланды и Германия недовольны нецелевым использованием Испанией "пандемических" средств ЕС

Предполагаемое нецелевое использование Испанией средств ЕС, выделенных на восстановление после пандемии, для выплаты государственных пенсий вызывает возмущение в Германии и Нидерландах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Европейская комиссия поддержала Испанию в эскалации спора о том, нецелевым ли образом Мадрид потратил до 10 млрд евро средств ЕС на восстановление – предназначенных для финансирования экологических и цифровых проектов с целью усиления экономического восстановления – чтобы залатать дыру в своей пенсионной системе и профинансировать социальные расходы.

Однако возможное нецелевое использование средств, которое, по утверждению испанского аудиторского органа, было выявлено в майском отчете, вновь разжегло давние споры в Германии и Нидерландах по поводу того, что более бедные страны ЕС растрачивают брюссельские средства, собранные за счет общего долга, который в конечном итоге придется погашать путем взимания налогов в масштабах ЕС.

Европейская комиссия и правительство Испании опровергли любые нарушения, утверждая, что использование средств фонда восстановления после пандемии для покрытия обычных бюджетных нужд не нарушает правил.

Тем не менее критики фонда восстановления после пандемии – который был введен в 2021 году и составляет 577 млрд евро – с радостью подхватили эти последние разоблачения.

"Это подчеркивает тот факт, что RRF (Инструмент восстановления и устойчивости) является бюджетной поддержкой", – заявил Дирк Готинк, голландский консервативный депутат Европарламента.

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") Алиса Вайдель написала в X: "Деньги немецких налогоплательщиков финансируют социалистическое бесхозяйство в Европе. Безумие общего долга ЕС должно закончиться – правительство "АдН" об этом позаботится!"

Испанское правительство – которому не хватает парламентского большинства, необходимого для принятия бюджета – использовало средства ЕС на восстановление после пандемии для финансирования инвестиций в соответствии с целями программы, такими как зеленые и цифровые проекты. Комиссия сообщила, что по состоянию на конец 2025 года Испания потратила более 50 процентов из 79 млрд евро грантов на восстановление после пандемии, на которые она имеет право.

Отчет испанского органа по аудиту, в котором утверждалось, что средства были использованы на обычные социальные расходы – что отрицает правительство Испании – вызвал дискуссию по всей Европе и повлек за собой новые призывы к отмене общего долга ЕС.

Длительные подозрения в нецелевом использовании средств ЕС могут еще больше обострить переговоры по следующему семилетнему бюджету ЕС, в которых бережливые северные страны противостоят расточительным южным.

Испания стала сторонницей общего долга ЕС – средств, выпускаемых Комиссией от имени 27 стран-членов – и одной из немногих стран, поддерживающих увеличение фонда с 1,8 трлн евро, предложенного Комиссией прошлым летом.

