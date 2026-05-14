Рубио о посредничестве в войне РФ против Украины: надеемся, стороны возобновят диалог

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп и его команда и дальше готовы способствовать дипломатическому решению войны РФ против Украины, и выразил надежду, что стороны возобновят диалог.

Об этом он сказал в интервью Fox News, текст которого приводит Госдеп, передает "Европейская правда".

Рубио комментировал недавнее заявление Владимира Путина о том, что война с Украиной, возможно, подходит к концу.

"Мы готовы, президент готов, его команда готова способствовать дипломатическому завершению войны", – сказал он.

В то же время госсекретарь выразил сожаление, что за последние несколько месяцев переговоры "несколько потеряли импульс по разным причинам".

"Украинцы чувствуют все большую уверенность в своих позициях на поле боя; они пережили зиму; россияне испытывают определенный оптимизм, поскольку цена на нефть выросла", – перечислил он причины, не упомянув о развязанной США войне в Иране.

"Но, надеемся, то ли благодаря заявлению Владимира Путина, или чему-то другому, надеемся, что вскоре мы дойдем до того момента, когда обе стороны снова начнут диалог. И мы готовы взять на себя роль посредника и довести это до завершения", – заявил Рубио.

Он также повторил, что США – единственная страна в мире, которая может это сделать.

"Если кто-то другой хочет попробовать, пусть попробует, но обе стороны постоянно говорят нам, что мы единственные, кто может это сделать", – сказал госсекретарь.

Как известно, недавно Путин предложил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Во время неформального заседания министров иностранных дел Европейского Союза на Кипре 27-28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен поставить Москве.