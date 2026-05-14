Министр финансов США Скотт Бессент высказался о роли Ормузского пролива для Китая.

Об этом он сказал во время своего визита в Пекин, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В четверг, 14 мая, Бессент заявил, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.

Поэтому американский министр считает, что Пекин сделает все возможное для восстановления судоходства на этом водном пути.

"Я думаю, что они сделают все, что в их силах. Китаю очень выгодно, чтобы пролив был снова открыт, и я думаю, что они будут работать за кулисами настолько, насколько кто-то имеет влияние на иранское руководство", – добавил Бессент.

Впрочем, стоит заметить, что американский президент Дональд Трамп перед тем, как отправиться в Китай на саммит с лидером страны Си Цзиньпином, заявил, что не рассчитывает на помощь для прекращения войны с Ираном.

Ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.