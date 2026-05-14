У Латвії з’явились перші домовленості про формування уряду

Дві опозиційні партії та "Союз зелених і селян", які були в попередньому уряді, "концептуально погодилися" співпрацювати у формуванні нового уряду – проте не матимуть більшості, якщо не залучать інших політсил.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Опозиційні "Національний альянс" та "Об’єднаний список", а також "Союз зелених і селян", які були в попередньому уряді, у цілому домовилися про співпрацю у формуванні нового уряду.

Щоправда, такої комбінації недостатньо для сталої більшості у Сеймі – разом у них 41 мандат, тоді як для більшості потрібно 51.

Перемовини між партіями відбулися у перерві під час сесії Сейму і були нетривалими.

Кожна з політсил має власного кандидата на посаду прем’єра.

Є кілька варіантів того, як може виглядати майбутня коаліція із залученням більшої кількості партій, але більшість варіантів зводяться до того, що у них або не буде більшості, або ж вони малоймовірні через політичні розбіжності.

Нагадаємо, вранці 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов весь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Детальніше про це – у статті Атака ЗСУ, що розвалила уряд: чи зіпсує відносини України та Латвії удар по нафтобазі.