В Латвии появились первые договоренности о формировании правительства

Две оппозиционные партии и "Союз зеленых и крестьян", входившие в предыдущее правительство, "концептуально согласились" сотрудничать в формировании нового правительства – однако у них не будет большинства без привлечения других партий.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Оппозиционные "Национальный альянс" и "Объединенный список", а также "Союз зеленых и крестьян", которые были в предыдущем правительстве, в целом договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства. Такой комбинации недостаточно для устойчивого большинства в Сейме – вместе у них 41 мандат, тогда как для большинства нужно 51.

Переговоры между партиями состоялись в перерыве во время сессии Сейма и были непродолжительными.

Каждая из политсил имеет собственного кандидата на должность премьера.

Есть несколько вариантов того, как может выглядеть будущая коалиция с привлечением большего количества партий, но большинство вариантов сводятся к тому, что у них или не будет большинства, или же они маловероятны из-за политических разногласий.

Напомним, утром 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с заблудшими украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

