Сибига рассказал о встрече с генсеком Совета Европы перед решающим для спецтрибунала днем

Министр иностранных дел Андрей Сибига в Кишиневе встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе перед важной для Украины встречей Комитета министров СЕ.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что встреча с Берсе была его первой после прибытия в Кишинев.

"Мы поговорили в канун исторического дня. Завтра более 30 стран утвердят Расширенное частичное соглашение, необходимое для запуска Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Глубоко благодарен генсекретарю за его преданность идее, видение и лидерство. Без них такой огромный прогресс не был бы возможным", – отметил Сибига.

Он добавил, что обсудили следующие совместные шаги для привлечения большего количества стран, а также дальнейшие шаги для фактического начала работы трибунала уже в этом году.

We spoke on the eve of a historic day. Tomorrow, more than three dozen countries will approve the Enlarged Partial Agreement… pic.twitter.com/lbp9bVps5c – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2026

Кроме того, говорили о ситуации в мирном процессе, ситуацию на фронте, с европейской интеграцией Украины, и о подготовке очередной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в польском Гданьске.

Напомним, 14 мая стало известно, что Швейцария присоединится к соглашению, которое создает основу для работы Специального трибунала по преступлению агрессии России; перед тем такое сообщение поступило от ЕС.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения Спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.