ФБР предлагает $200 тысяч за информацию об экс-разведчице, которая могла шпионить на Иран

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В четверг 14 мая ФБР опубликовала объявление, в котором предлагает награду в размере 200 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти и задержать Монику Витт – бывшую специалистку разведки в Воздушных силах США, которую в 2019 году обвинили в шпионаже в интересах Ирана.

В ФБР предполагают, что она может и сейчас помогать Ирану.

Витт работала в контрразведке в Офисе специальных расследований ВС США. В течение 2003-2008 годов у нее были служебные задания на Ближнем Востоке. Предполагают, что тогда ее завербовали и в дальнейшем она передала Ирану ценную информацию, которая в том числе поставила под угрозу одного из американских разведчиков.

В мае 2025 года сообщали о задержании сотрудника Пентагона, который якобы попытался передать иностранному правительству секретные данные.

В 2023 году вызвала скандал утечка секретной информации Пентагона, в частности о российско-украинской войне, произошедшая из-за 21-летнего военного Джека Тейшейры.