В МИД назначили ответственного за контакты с белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил директора Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Чорногора на должность, созданную для взаимодействия с белорусской оппозицией.

Об этом решении публично сообщил сам Чорногор; также "Европейской правде" стали известны его подробности.

Чорногор займет должность посла по особым поручениям по вопросам демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал идею создания должности спецпредставителя по Беларуси. Впрочем, это назначение еще не состоялось; спецпредставитель должен быть назначен указом президента. По данным "Европейской правды", поиск кандидата затянулся, из-за чего в марте был отложен анонсированный визит лидера белорусской демократической оппозиции Светланы Тихановской в Киев.

Назначение Ярослава Чорногора на должность посла в МИД позволит заполнить эту нишу и улучшить взаимодействие с белорусской оппозицией, учитывая потепление в отношениях с ней со стороны официального Киева.

Ярослав Чорногор – кандидат исторических наук, тематика его исследований охватывает актуальные вопросы внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде и дезинформации, а также аналитику по изучению Беларуси и России, политических процессов в этих странах и их дальнейшей трансформации.

Фото: Facebook

Скорее всего, это назначение также разблокирует подготовку к визиту.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее заявлял, что назначение спецпредставителя по Беларуси позволит лучше скоординировать "давление на режим, нейтрализацию исходящих от него угроз и поддержку демократически настроенных белорусов, которые хотят жить в демократической европейской Беларуси".

Подробнее читайте интервью Светланы Тихановской: "Нам с Россией просто ничего не светит. Люди внутри Беларуси даже четче это чувствуют".