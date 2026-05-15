Фицо во вторую годовщину покушения на него похвастался, как плавает в озере

Премьер-министр Венгрии Роберт Фицо во вторую годовщину покушения на него показал, как занимается спортом.

Соответствующее видео он разместил в Facebook, передает "Европейская правда".

В коротком ролике Фицо показал, как отжимается, играет с собакой и плавает в озере.

"Помните: то, что вас не убивает, делает вас сильнее", – говорит он в конце видео, назвав его как свой второй день рождения.

В этот день Фицо планирует посетить город Гандлова, где проведет пресс-конференцию.

Напомним, 15 мая 2024 года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер ("ЕвроПравда" рассказывала об этих событиях в статье Пять выстрелов в премьера).

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить свою политику, с которой нападавший был не согласен.

Суд не смягчил приговор Цинтуле, оставив в силе решение о 21 годе лишения свободы.