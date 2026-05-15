В Польше анонсировали визит Мадьяра уже на следующей неделе

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр посетит Польшу уже на следующей неделе.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

"С премьером Туском он, скорее всего, встретится в среду на следующей неделе", – сообщил Адам Шлапка.

"Я думаю, что он также встретится с господином президентом", – добавил представитель, не исключая, что состоится также встреча с кардиналом Гжегожем Рысем.

Ведущий спросил, будет ли в украинских вопросах Польша говорить с Венгрией "более единым голосом".

"Наверное, будет лучше. Взгляды или риторика – это одно, а то, что Виктор Орбан вел себя иногда, мягко говоря, нерационально с точки зрения Европы и, видимо, также Венгрии, или действовал в интересах каких-то своих внешних партнеров, – это совсем другое", – заявил Шлапка.

"Уже первые решения, которые приняло правительство Мадьяра, скорее всего, свидетельствуют о том, что здесь произойдут изменения. Как в вопросах, касающихся Украины, подхода к России, так и в вопросах, касающихся Европы", – подытожил он.

Пока неизвестно, будет ли визит Мадьяра в Польшу его первым зарубежным визитом в должности. Стоит отметить, что новая глава МИД Венгрии Анита Орбан свою первую телефонную беседу провела с польским коллегой Радославом Сикорским.

13 мая президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье, а глава МИД Венгрии в новом правительстве вызвала из-за этого российского посла – что стало первым таким случаем за время полномасштабной войны.