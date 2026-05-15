В Латвии заявили об отсутствии нарушений воздушного пространства этой ночью

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что иностранные беспилотники не нарушали воздушное пространство страны этой ночью, хотя жителям приграничных районов и прислали оповещения об угрозе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Предупреждения через систему мобильного вещания были разосланы потому, что сенсоры Национальных вооруженных сил зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс, и ситуация может измениться", – заявили вооруженные силы.

В таких случаях приоритетом является безопасность общества и раннее информирование, даже если нарушение границы не подтверждено, подчеркнули в армии.

Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 15 мая сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзском, Балвском и Резекненском краях вблизи границы с РФ.

