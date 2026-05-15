Мадьяр убрал ограждение возле бывшей резиденции премьера Венгрии

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр убрал ограждение перед Кармелитским дворцом – бывшей резиденцией премьер-министра в историческом центре Буды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

В пятницу утром Петер Мадьяр с помощью министра транспорта Давида Витези начал демонтаж ограждения, которое годами удерживало журналистов и заинтересованных лиц подальше от офиса премьера.

Затем он объявил, что отдал приказ о полном снятии преграды, установленной еще в 2021 году. Тем временем туристы, которые находились в этом районе, внимательно следили за событиями.

В прямом эфире Мадьяр объявил, что отныне здание будет открыто для посетителей. Виктор Орбан проживал там с 2019 года.

Здание, которое Орбан выбрал своей штаб-квартирой, новый премьер-министр назвал символом изоляции от народа.

Ранее Мадьяр сообщил, что не будет переезжать в правительственную резиденцию, а продолжит жить в своем доме с семьей, а также рассказал, на каком авто будет передвигаться.

Накануне Петер Мадьяр объявил об отмене режима чрезвычайного положения, введенного его предшественником Виктором Орбаном.

Напомним, до выборов Мадьяр анонсировал перенос правительственного офиса из Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана. Одной из причин такого решения могут быть подозрения о присутствии прослушивающей аппаратуры в здании, где работал Орбан.