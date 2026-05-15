Іран заявив, що допускає переговори з США лише за умови "серйозності"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран "не довіряє" США і зацікавлений у переговорах з Вашингтоном лише за умови їхньої серйозності.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 15 травня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Арагчі заявив, що всі судна можуть проходити через Ормузьку протоку, "за винятком тих, що перебувають у стані війни з Тегераном".

Він наголосив, що судна, які бажають пройти транзитом, повинні узгодити це зі своїм військово-морським флотом.

Також глава МЗС Ірану зазначив, що "суперечливі сигнали" змусили країну сумніватися в реальних намірах американців щодо переговорів.

"Процес посередництва з боку Пакистану не зазнав краху, але перебуває у складному становищі. Іран намагається дотримуватися перемир’я, щоб дати шанс дипломатії, але також готовий повернутися до бойових дій", – додав він.

Раніше неофіційно повідомляли, що Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

За останніми оцінками Пентагону, війна США проти Ірану коштувала Америці вже $29 млрд – ця оцінка виявилася вищою за цифру в $25 млрд, яку раніше надали Конгресу.

12 травня президент США Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".