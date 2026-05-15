Иран заявил, что допускает переговоры с США только при условии "серьезности"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран "не доверяет" США и заинтересован в переговорах с Вашингтоном только при условии их серьезности.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 15 мая, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Арагчи заявил, что все суда могут проходить через Ормузский пролив, "за исключением тех, которые находятся в состоянии войны с Тегераном".

Он подчеркнул, что суда, желающие пройти транзитом, должны согласовать это со своим военно-морским флотом.

Также глава МИД Ирана отметил, что "противоречивые сигналы" заставили страну сомневаться в реальных намерениях американцев относительно переговоров.

"Процесс посредничества со стороны Пакистана не потерпел краха, но находится в сложном положении. Иран пытается соблюдать перемирие, чтобы дать шанс дипломатии, но также готов вернуться к боевым действиям", – добавил он.

Ранее неофициально сообщалось, что Трамп недоволен ходом переговоров с Ираном и серьезно рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

По последним оценкам Пентагона, война США против Ирана стоила Америке уже $29 млрд – эта оценка оказалась выше цифры в $25 млрд, которую ранее предоставили Конгрессу.

12 мая президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет обеспечить договоренность с Ираном на желаемых условиях "мирным или иным способом".