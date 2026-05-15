В Финляндии защищают решение о воздушной тревоге: "риск был реальный"

В правительстве Финляндии защищают решение об объявлении воздушной тревоги во всем регионе вокруг столицы и настаивают, что это не была чрезмерная реакция.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сказали премьер Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен.

Орпо считает, что официальные решения по воздушной тревоге не были чрезмерной реакцией.

"Если есть явный риск, что беспилотник с боевой частью может оказаться над наиболее густозаселенной частью Финляндии – думаю, повышение готовности нельзя считать "чрезмерной реакцией", – сказал премьер, добавив, что предупреждение было ровно таким, как того требовала ситуация.

"Это демонстрация, что мы сделали выводы из предыдущего инцидента, и меры были такими, чтобы соответствовать ситуации", – отметил он.

В то же время Орпо признал, что коммуникацию "есть куда улучшать" и люди должны получать более четкие инструкции, что можно и чего не стоит делать. "Очевидно, что новую систему оповещений через SMS нужно запускать безотлагательно", – добавил премьер.

Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что хотя угроза не реализовалась, риск был реальным, поскольку речь шла о больших беспилотниках с боевой частью. "Поэтому предупреждение для населения было достаточно прямолинейным, чтобы сообщение было понятным и недвусмысленным", – сказал он.

Начальник оперативного управления ВС Финляндии Кари Нисула отметил, что Финляндия получила заблаговременное предупреждение о приближении беспилотников и действовала на основе оценки рисков.

"Это хорошо, что на этот раз мы получили информацию о потенциальных рисках того, что дроны "заблудятся" на территорию Финляндии", – отметил Нисула, воздержавшись от уточнений, поступило ли предупреждение от Киева или другим способом.

Он отметил, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировали. Из-за воздушной тревоги в Уусимаа, столичном регионе, приостанавливали работу аэропорта Хельсинки, из-за этого отменили и перенаправили ряд рейсов.

Из первых сообщений следовало, что в то время считали, что над столичным регионом уже находится один беспилотник.