Посли країн ЄС зустрілися з керівництвом НАБУ і САП

Новини — П'ятниця, 15 травня 2026, 17:10 — Марія Ємець

Посли країн-членів ЄС зустрілися з керівництвом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

15 травня посли та представники країн ЄС зустрілися з керівництвом НАБУ і САП; зустріч відбулася у стінах Представництва ЄС в Україні.

"Україна продовжує важливі реформи під час повномасштабної війни, демонструючи, що її антикорупційна система працює і її інституції працюють незалежно. ЄС рішуче підтримує їх", – додали у заяві. 

Також 15 травня близько 60 дипломатів відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі Києва, де загинули 24 людини.  

