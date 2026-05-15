Посли країн ЄС зустрілися з керівництвом НАБУ і САП

Посли країн-членів ЄС зустрілися з керівництвом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

15 травня посли та представники країн ЄС зустрілися з керівництвом НАБУ і САП; зустріч відбулася у стінах Представництва ЄС в Україні.

Today, EU Member States Ambassadors&representatives at the 🇪🇺Delegation met w/ leaders of @nab_ukr & SAPO. 🇺🇦continues key reforms during the full‑scale invasion, showing its anti‑corruption system works&its institutions operate independently. EU stands firmly with them. pic.twitter.com/2mzlurJvj6 – EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 15, 2026

"Україна продовжує важливі реформи під час повномасштабної війни, демонструючи, що її антикорупційна система працює і її інституції працюють незалежно. ЄС рішуче підтримує їх", – додали у заяві.

Також 15 травня близько 60 дипломатів відвідали місце влучання російської ракети у Дарницькому районі Києва, де загинули 24 людини.

