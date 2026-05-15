Послы стран ЕС встретились с руководством НАБУ и САП

Новости — Пятница, 15 мая 2026, 17:10 — Мария Емец

Послы стран-членов ЕС встретились с руководством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщили на странице Представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

15 мая послы и представители стран ЕС встретились с руководством НАБУ и САП; встреча состоялась в стенах Представительства ЕС в Украине.

"Украина продолжает важные реформы во время полномасштабной войны, демонстрируя, что ее антикоррупционная система работает и ее институты действуют независимо. ЕС решительно поддерживает их", – добавили в заявлении.

Также 15 мая около 60 дипломатов посетили место попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева, где погибли 24 человека.

