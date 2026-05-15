Послы стран ЕС встретились с руководством НАБУ и САП
Послы стран-членов ЕС встретились с руководством Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщили на странице Представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".
15 мая послы и представители стран ЕС встретились с руководством НАБУ и САП; встреча состоялась в стенах Представительства ЕС в Украине.
Today, EU Member States Ambassadors&representatives at the 🇪🇺Delegation met w/ leaders of @nab_ukr & SAPO. 🇺🇦continues key reforms during the full‑scale invasion, showing its anti‑corruption system works&its institutions operate independently. EU stands firmly with them. pic.twitter.com/2mzlurJvj6– EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 15, 2026
"Украина продолжает важные реформы во время полномасштабной войны, демонстрируя, что ее антикоррупционная система работает и ее институты действуют независимо. ЕС решительно поддерживает их", – добавили в заявлении.
Также 15 мая около 60 дипломатов посетили место попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева, где погибли 24 человека.
