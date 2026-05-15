Блискавка влучила в групу туристів у горах Польщі, є постраждалі
У Польщі блискавка поцілила у групу туристів, що спускались з гори Гевонт, двоє людей отримали травми.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.
За інформацією Татранської добровільної рятувальної служби (TOPR), подія сталася в п'ятницю близько 13-ї години у районі вершини гори Гевонт.
До рятувальників надійшла інформація про людей, уражених блискавкою під час грози. Коли це сталося, туристи спускалися з гори.
"Двоє людей отримали поранення, у тому числі одна людина важкі, з тимчасовою втратою свідомості. На місце прибули рятувальники TOPR, які забрали найважче поранену людину на борт вертольота і доставили до лікарні в Закопаному", – сказав черговий рятувальник TOPR.
Рятувальник повідомив, що друга постраждала особа отримала легші травми. Її рятувальники спустили у долину, звідки мають доправити позашляховиком до лікарні в Закопаному.
Троє інших осіб з групи не отримали травм.
Рятувальники наголошують, що в Татрах панують дуже складні погодні умови. У районі вершин проходила сильна гроза з грозовими розрядами та поривчастим вітром, що ускладнювало рятувальну операцію вертольотом.
У районі Гевонта, де розташований металевий хрест, часто вдаряють блискавки.
Восени четверо грецьких військовослужбовців постраждали від удару блискавки, яка влучила, коли вони купались.
А рейс Wizz Air до Стокгольма здійснив екстрену посадку через влучання блискавки