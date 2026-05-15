Блискавка влучила в групу туристів у горах Польщі, є постраждалі

У Польщі блискавка поцілила у групу туристів, що спускались з гори Гевонт, двоє людей отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

За інформацією Татранської добровільної рятувальної служби (TOPR), подія сталася в п'ятницю близько 13-ї години у районі вершини гори Гевонт.

До рятувальників надійшла інформація про людей, уражених блискавкою під час грози. Коли це сталося, туристи спускалися з гори.

"Двоє людей отримали поранення, у тому числі одна людина важкі, з тимчасовою втратою свідомості. На місце прибули рятувальники TOPR, які забрали найважче поранену людину на борт вертольота і доставили до лікарні в Закопаному", – сказав черговий рятувальник TOPR.

Рятувальник повідомив, що друга постраждала особа отримала легші травми. Її рятувальники спустили у долину, звідки мають доправити позашляховиком до лікарні в Закопаному.

Троє інших осіб з групи не отримали травм.

Рятувальники наголошують, що в Татрах панують дуже складні погодні умови. У районі вершин проходила сильна гроза з грозовими розрядами та поривчастим вітром, що ускладнювало рятувальну операцію вертольотом.

У районі Гевонта, де розташований металевий хрест, часто вдаряють блискавки.

