Рейс Wizz Air в Словакии развернули в пути после удара молнии

В Словакии внутренний рейс авиакомпании Wizz Air развернули в пути после удара молнии.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел с рейсом из Братиславы в Кошице во второй половине дня 15 мая.

Вскоре после вылета самолету пришлось вернуться обратно в Братиславу, а пассажирам предложили отправиться в Кошице на автобусах.

По словам одного из пассажиров, в салоне чувствовался подозрительный запах. Экипаж объявил, что самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета и все подробности сообщат позже. После приземления пассажирам сказали, что в самолет попала молния.

В Польше в тот же день молния поразила группу туристов, спускавшихся с горы, двое человек пострадали.

Летом 2025 года из-за аналогичного инцидента рейс Wizz Air из Будапешта в Стокгольм был вынужден внепланово приземлиться в Варшаве.