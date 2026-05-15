Молдова передала головування в Комітеті міністрів Ради Європи Монако

15 травня Молдова офіційно передала Князівству Монако головування в Комітеті міністрів Ради Європи.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Церемонія відбулася в Кишиневі за підсумками міністерської сесії за участю понад 50 делегацій, зокрема 20 міністрів закордонних справ.

На пресконференції глава МЗС Міхай Попшой заявив, що головування Молдови стало "можливістю продемонструвати демократичну зрілість і тверду прихильність європейським цінностям".

Він зазначив, що за час головування в Кишиневі та Страсбурзі провели понад 40 заходів, а також "ухвалили кілька важливих рішень".

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав головним результатом зустрічі рішення щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Він заявив, що "притягнення Росії до відповідальності за агресію стає дедалі ближчим".

У п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

В Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Детально про те, як діятиме спецтрибунал, читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ".

Про подальші плани з притягнення Росії до відповідальності – читайте в інтерв'ю Ірини Мудрої "$1 трильйон репарацій, запуск Гаазького трибуналу та позиція США".