Молдова передала председательство в Комитете министров Совета Европы Монако

15 мая Молдова официально передала Княжеству Монако председательство в Комитете министров Совета Европы.

Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Церемония состоялась в Кишиневе по итогам министерской сессии с участием более 50 делегаций, в том числе 20 министров иностранных дел.

На пресс-конференции глава МИД Михай Попшой заявил, что председательство Молдовы стало "возможностью продемонстрировать демократическую зрелость и твердую приверженность европейским ценностям".

Он отметил, что за время председательства в Кишиневе и Страсбурге провели более 40 мероприятий, а также "приняли несколько важных решений".

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал главным результатом встречи решение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Он заявил, что "привлечение России к ответственности за агрессию становится все ближе".

В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было одобрено ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России.

В Офисе президента Украины ожидают начала работы спецтрибунала уже в следующем году.

