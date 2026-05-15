Сибіга та глава МЗС Грузії провели зустріч на полях засідання Ради Європи

Міністри закордонних справ України та Грузії – Андрій Сибіга та Мака Бочорішвілі – зустрілися у п’ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами українського міністра, розмова з Бочорішвілі стала "безпосереднім продовженням" нещодавнього діалогу між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Міністри обговорили широке коло двосторонніх питань, зокрема: співпрацю в рамках міжнародних організацій, а також "останні політичні події у просторі спільних цінностей від Європи до Південного Кавказу".

"Ми продовжуємо розвивати прозорий, прагматичний та конструктивний українсько-грузинський діалог", – додав Сибіга.

Перша зустріч між Зеленським і Кобахідзе відбулась на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані 4 травня.

Після зустрічі прем’єр Грузії зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.

Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

