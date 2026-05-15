В МИД Грузии заявили, что указали Украине на препятствия в нормализации отношений

Во время встречи с министром иностранных дел Украины в Кишиневе глава МИД Грузии Мака Бочоришвили указала ему на "позиции, которые продолжают препятствовать нормализации двусторонних отношений".

Об этом сообщили в грузинском МИД, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что во время встречи обсуждение сосредоточилось на последовательной политической и гуманитарной поддержке Украины со стороны Грузии.

"В то же время грузинская сторона подчеркнула существующие вызовы в отношениях между Грузией и Украиной, в частности шаги, предпринятые украинскими властями в течение последних лет, и позиции, которые продолжают препятствовать нормализации двусторонних отношений", – заявили в министерстве.

Там также подчеркнули, что стороны подтвердили важность восстановления здоровых дипломатических отношений и выразили готовность продолжать диалог.

Министры иностранных дел Украины и Грузии встретились в пятницу, 15 мая, в кулуарах заседания Комитета министров Совета Европы.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что стороны продолжают развивать прозрачный, прагматичный и конструктивный украинско-грузинский диалог.

Эти переговоры состоялись в продолжение встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, которая состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая.

После встречи премьер Грузии отметил, что, несмотря на существующие сложности, между двумя странами сохраняется "очень долгая история дружбы", и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

