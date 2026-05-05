У Німеччині допустили, що врятований горбатий кит загинув, однак влада хоче доказів

Німецький морський музей у Штральзунді допустив, що горбатий кит, за порятунком якого тижнями стежила вся країна, міг загинути.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Spiegel.

На думку музею, горбатий кит із великою ймовірністю загинув, оскільки вкрай ослаблена тварина "не мала достатньо сил, щоб тривалий час плавати у глибокій воді".

За даними музею, від суботи, коли кита помітив дрон незабаром після його випуску, не надходило незалежної перевіреної інформації про перебування та стан здоров’я тварини.

У музеї додали, що для підтвердження успішного порятунку надзвичайно важливо, щоб приватна ініціатива надала незалежній організації точну інформацію про GPS-трекер, який, як стверджується, був прикріплений до кита, а також усі необроблені та оперативні дані пристрою.

Міністр охорони довкілля Мекленбурга – Передньої Померанії Тілль Бакхаус критично висловився щодо оцінки Німецького морського музею. Міністр заявив, що на цей момент "не приєднується до спекуляцій".

"Якщо Німецький морський музей має інформацію, якої у нас немає, прошу надати її", – заявив він.

Водночас Бакхаус закликав приватну ініціативу швидко надати "відповідні дані про кита". Було домовлено, що це відбудеться у вівторок. Зокрема, міністерство очікує на інформацію від маячка, а також на дані про стан тварини.

Горбатий кит був випущений у Північне море 2 травня. Його транспортуванням займалася приватна ініціатива.

Самця кита віком від чотирьох до шести років вперше помітили в Балтійському морі на початку березня. Протягом приблизно 60 днів, що передували його транспортуванню, він проводив близько двох третин часу на мілководді.

Зрештою його відбуксирували до баржі біля острова Поель, яку потім причепили до буксира і відправили до Північного моря.