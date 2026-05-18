В МИД Молдовы объяснили, почему вызвали назначенного посла РФ

Назначенного посла России в Молдове Олега Озерова 18 мая вызвали в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом с дроном, нарушившим молдовское воздушное пространство 13 мая.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Покидая здание молдовского МИД, Озеров заявил, что не будет давать комментариев.

"Официальная позиция России изложена в заявлениях Марии Захаровой и в Telegram-канале посольства", – добавил он.

В МИД Молдовы после визита Озерова сообщили, что вызвали дипломата по поводу дрона, который незаконно нарушил воздушное пространство Молдовы 13 мая.

"Молдовская сторона направила ноту протеста против серьезного и недопустимого нарушения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, подчеркнув, что подобные инциденты угрожают безопасности граждан и региональной стабильности", – сообщили в МИД, добавив, что требуют объяснений от российской стороны.

Напомним, 13 мая российский беспилотник пролетел над воздушным пространством Молдовы с севера на юг, после чего исчез с радаров.