Молдова викликала посла РФ на тлі указу Путіна щодо Придністров’я
Призначений посол РФ Олег Озеров зранку у понеділок, 18 травня, був викликаний до Міністерства закордонних справ Молдови.
Про це повідомляє Deschide.MD, пише "Європейська правда".
Як зазначено, наразі невідомо, з чим пов’язаний виклик російського дипломата до МЗС Молдови.
Водночас видання нагадує, що минулого тижня сталось кілька інцидентів, пов’язаних з діями РФ.
Зокрема, господар Кремля Владімір Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.
Згідно з документом, мешканці Придністров’я зможуть отримати громадянство РФ без обов’язкового проживання в Росії та без іспиту на знання російської мови.
А перед тим російський безпілотник пролетів над повітряним простором Молдови з півночі на південь, після чого зник з радарів.