Вице-премьер Великобритании заверил: графика отставки Стармера нет

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми заверил, что "графика отставки" премьер-министра страны Кира Стармера не будет.

Об этом он заявил в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Лэмми заявил, что премьер-министр предан своей работе и не собирается уходить в отставку.

"Кир Стармер остается самым стойким человеком, которого я знаю в своей жизни. Вчера я дважды разговаривал с ним. У него сильный характер и боевой опыт. Графика (отставки) не будет. Есть только продолжение правительственной работы. Я абсолютно четко это понимаю", – заверил вице-премьер Великобритании.

Также, по его словам, на данный момент "нет никаких соревнований".

"Есть только его решимость работать на благо британского народа и ускорить темпы работы в ближайшие месяцы", – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в субботу, 16 мая, заявил, что будет бороться за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

Заявление Стритинга прозвучало через несколько дней после того, как он ушел в отставку из правительства и публично призвал Стармера определить четкие сроки своего ухода от власти.

