Норвегія приєдналась до Стратегії ЄС щодо Балтійського моря

Норвегія у понеділок приєдналася до Стратегії Європейського Союзу для регіону Балтійського моря (EUSBSR), яка має на меті координацію роботи з вирішення спільних викликів, зокрема в аспектах безпеки.

Норвегія, країна, що не входить до ЄС, приєднається до чинних членів EUSBSR – Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі.

"Членство зміцнить співпрацю Норвегії з ЄС у регіоні, який став ключовим для європейської та норвезької безпеки", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Приєднання до групи відкриває нові можливості для участі в роботі в таких сферах, як морське співробітництво, спостереження та безпека, додав Барт Ейде.

EUSBSR була створена у 2009 році з метою зміцнення співпраці у вирішенні спільних викликів та сприяння створенню більш екологічного, конкурентоспроможного та стійкого регіону.

Серед її цілей також – забезпечення чистого та безпечного судноплавства та надійних енергетичних ринків у регіоні.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустила місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.