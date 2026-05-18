Мадяр поговорив з головою Євроради про кроки щодо прав угорців, яких чекають від Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що говорив з президентом Євроради Антоніу Коштою про кроки, яких очікує від Києва у питанні прав угорців в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Facebook.

Мадяр повідомив, що перед засіданням угорського уряду у понеділок поспілкувався з Коштою та повідомив йому про початок технічних консультацій з Україною щодо "якнайшвидшого юридичного гарантування" мовних, освітніх та культурних прав угорців Закарпаття.

"Президент Антоніу Кошта повідомив мені, що він напередодні дав зрозуміти президенту України, що будь-яким подальшим крокам має передувати забезпечення поваги до прав угорської меншини в Україні", – додав прем’єр Угорщини.

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан розповіла, що консультації з Україною щодо врегулювання питань щодо прав угорської меншини Закарпаття відбудуться за участю її представників.

Мадяр раніше заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання меншин.

За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

