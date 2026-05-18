Норвегия присоединилась к Стратегии ЕС по Балтийскому морю

Норвегия в понедельник присоединилась к Стратегии Европейского Союза для региона Балтийского моря (EUSBSR), которая имеет целью координацию работы по решению общих вызовов, в частности в аспектах безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Норвегия, страна, не входящая в ЕС, присоединится к действующим членам EUSBSR – Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы и Польши.

"Членство укрепит сотрудничество Норвегии с ЕС в регионе, который стал ключевым для европейской и норвежской безопасности", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Присоединение к группе открывает новые возможности для участия в работе в таких сферах, как морское сотрудничество, наблюдение и безопасность, добавил Барт Эйде.

EUSBSR была создана в 2009 году с целью укрепления сотрудничества в решении общих вызовов и содействия созданию более экологического, конкурентоспособного и устойчивого региона.

Среди ее целей также – обеспечение чистого и безопасного судоходства и надежных энергетических рынков в регионе.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.