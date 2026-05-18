У Румунії двоє людей постраждали через вибух на полігоні утилізації боєприпасів

У Румунії двоє людей постраждали через нещасний випадок на полігоні утилізації боєприпасів поблизу міста Ботошані неподалік Сучави.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у понеділок 18 травня на полігоні утилізації боєприпасів в районі міста Ботошані. Двоє осіб отримали поранення після неочікуваної детонації. Внаслідок вибуху також спалахнула пожежа, що поширилась на десятки квадратних метрів.

На місце прибули команди пожежників та кілька медичних екіпажів. Постраждалих госпіталізували, про їхній стан не повідомляють.

Вихідними у Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд біля кордону з Україною.

Тим часом у Литві повідомляють, що безпілотник, який впав увечері на північному сході країни, мав бойову частину.