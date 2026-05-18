Мерц закликав Іран повернутися до серйозних переговорів зі США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Ірану із закликом повернутися за стіл переговорів зі США щодо завершення бойових дій в регіоні.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на платформі X.

У своїй заяві німецький канцлер засудив нещодавні удари Ірану по Об’єднаних Арабських Еміратах та інших країнах на Близькому Сході, зокрема удари, спрямовані проти ядерних об’єктів.

"Атаки на ядерні об’єкти становлять загрозу безпеці людей у всьому регіоні. Не можна допустити подальшої ескалації насильства", – написав Мерц.

Він наголосив, що Іран має повернутися до переговорів зі США, відкрити Ормузьку протоку для судноплавства та перестати погрожувати сусіднім країнам.

Раніше неофіційно повідомляли, що президент США Дональд Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

12 травня Трамп висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".

18 травня ЗМІ повідомили, що Пентагон підготував низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення відновити атаки.