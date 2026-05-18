Дрон, що впав у Литві, містив вибухівку

У Литві співробітники антитерористичної групи "Арас" з’ясували, що в тому місці, де було виявлено дрон, є вибухові речовини.

Своєю чергою у поліції додали, що було вирішено знешкодити їх на місці, оскільки транспортування вибухівки становить загрозу для мешканців.

Територія посилено охороняється. З міркувань безпеки закрито ділянку дороги Судейкяй – Бікушкіс.

Мешканців просять дотримуватися безпечної відстані.

Оскільки уламки дрона знаходяться в землі, було прийнято рішення евакуювати мешканців, щоб захистити їх від можливої небезпеки. Йдеться про мешканців двох сусідніх садиб.

Директор Національного центру управління кризовими ситуаціями раніше сказав, що це з великою ймовірністю український дрон.

У контексті цього інциденту міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що розбудову систем протидії безпілотникам потрібно більше часу.