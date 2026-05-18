ЗМІ: США розглядають зняття нафтових санкцій з Ірану на час переговорів

Сполучені Штати розглядають можливість зняття санкцій з іранської нафти на період ведення переговорів з Тегераном щодо остаточної мирної угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило іранське проурядове агентство Tasnim.

Джерело, наближене до іранської переговорної делегації, заявило, що, на відміну від попередніх пропозицій, у новому мирному плані США погодилися призупинити дію санкцій проти іранської нафти на період переговорів.

Тегеран наполягає на тому, щоб скасування всіх санкцій проти країни увійшло у фінальну мирну угоду з Вашингтоном. Однак наразі США запропонували призупинення обмежень до досягнення остаточної домовленості про завершення війни.

За даними Tasnim, у понеділок Іран надав пакистанським посередникам черговий план про завершення війни із 14 пунктів, який мають передати американцям.

За словами поінформованого джерела, новий текст зосереджений на "переговорах щодо припинення війни та заходах зміцнення довіри з американського боку".

У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Ірану із закликом повернутися за стіл переговорів зі США щодо завершення бойових дій в регіоні.

Раніше неофіційно повідомляли, що президент США Дональд Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

18 травня ЗМІ повідомили, що Пентагон підготував низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення відновити атаки.