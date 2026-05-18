Лідер Придністров’я подякував РФ за спрощене отримання громадянства для мешканців регіону

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський подякував правителю РФ Владіміру Путіну за спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.

У так званому "МЗС" невизнаного регіону у понеділок оголосили, що Красносельський передав подяку російській владі та особисто Путіну "за розуміння ситуації та гуманітарно значуще рішення", маючи на увазі спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Красносельський також закликав "не заважати людям зробити добровільний демократичний вибір" у цьому питанні.

Нагадаємо, після затвердження у Росії відповідного указу у Кишиневі припустили, що Кремль таким чином хоче поповнити лави російської армії для війни проти України. Молдова у зв’язку з цим викликала посла Росії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ контактуватиме з Кишиневом з цього приводу і що рішення Москви означає не тільки "пошук нових солдатів".