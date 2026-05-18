ЕС еще не принял решение, продлевать ли временную защиту для украинцев

В Европейском Союзе еще продолжаются обсуждения о возможности продления действия временной защиты для украинцев еще на год.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", – заявил Ламмерт.

Он уточнил, что Еврокомиссия "фактически начала обсуждение (о возможности продления временной защиты. – „ЕП") с государствами-членами в марте на Совете по вопросам юстиции и внутренних дел".

"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины", – подчеркнул спикер.

"На этом этапе нет решения", – добавил Маркус Ламмерт.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия обсуждает с государствами-членами Евросоюза варианты единого решения относительно статуса украинцев, проживающих на территории ЕС, после марта 2027 года, причем не исключается как полная отмена временной защиты, так и ее продление еще на год.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас она действует до 4 марта 2027 года.

Недавнее исследование ООН указало, что более половины от текущего количества беженцев из Украины будет оставаться в Европе до конца 2029 года при сценарии достижения "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией.