Туск призвал к трансатлантическому единству на фоне отмены отправки войск США в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сохранить трансатлантическое единство между США и Европой на фоне решения Вашингтона отменить развертывание 4 тысяч военнослужащих в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции, передает Reuters.

Туск заявил, что отношения между Европой и США должны пережить нынешнее "сложное время", подчеркнув важность связей Варшавы с Вашингтоном после того, как Пентагон отменил планы развертывания военнослужащих в Польше.

"Задача всех нас здесь, в Польше, в Европе, по ту сторону Атлантики, в США, в Канаде, заключается в том, чтобы обеспечить то, чтобы трансатлантическое сотрудничество, независимо от различных политических переменных, пережило этот сложный период", – сказал польский премьер.

После того как Пентагон приостановил развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, правительство Туска публично пыталось заверить граждан, что отмена планов не означает, что НАТО находится под угрозой.

"У вас здесь друг... у вас самый верный союзник. Стоит помнить об этом, потому что Америка не найдет лучшего союзника нигде", – сказал Туск, обращаясь к США.

Напомним, по данным СМИ, Соединенные Штаты направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военных в страну в начале недели, но это сообщение "застряло" на почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя решение Вашингтона об отмене развертывания войск, заявил, что все под контролем. Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.