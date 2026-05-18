Глава МИД Германии уверен, что Турция может повлиять на ход войн в Украине и Иране

Новости — Понедельник, 18 мая 2026, 19:06 — Ольга Ковальчук

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность, что Турция способна повлиять на завершение войны в Украине и военного конфликта в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр заявил во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине, передает Reuters.

Вадефуль добавил, что Европейский Союз и Турция должны укреплять стратегические связи.

"Турция обладает потенциалом для значительного влияния на эти проблемные точки не только благодаря своей географической близости, но и благодаря своему огромному политическому и экономическому значению", – сказал немецкий министр.

Он добавил, что Германия выступает за то, чтобы позиции Турции учитывались при разработке оборонной и промышленной политики ЕС.

"Если Турция желает вступить в Европейский Союз, она найдет дружественного и надежного партнера в Германии", – заверил глава немецкого МИД.

Напомним, Турция начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако в 2016 году процесс остановился. Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности обеспокоенности по поводу прав человека, демократического управления и нерешенного спора относительно Кипра, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

На днях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.

